«Удар по Белгороду — чётко разработанное преступление. Маньяки не останавливаются. Их останавливают»

Виктор Фоменко

Всё верно, только этого мало. Били из чешского орудия, а почему до сих пор нет санкций в отношении Чехии и других стран поставляющих оружие укропитекам? Почему до сих пор не разорваны дипломатические отношения со странами, поддерживающими укронацистов? Почему до сих пор не прекращены с ними все торговые отношения? Почему Зеленский и его подельники свободно перемещаются по всему миру? Почему западное оружие не уничтожается ДО того как оно оприбудет на фронт? До тех пор пока мы будем жевать сопли и тихо возмущаться, не применяя против них эффективных мер, они и дальше будут обстреливать наши города и сёла. Кто там говорил, что в случае если они перейдут красную черту мы будем бить по центрам принятия решений? Эти красные линии они давно перешли. Где удары по центрам принятия решений? Где адекватные ответы нашим " западным партнёрам "? В том, что хохлы так ведут себя по отношению к нам, в первую очередь виновны наши руководители, ибо это они позволяют им так себя вести. В этом плане я согласен с руководителями Израиля. Враг есть враг, и он должен быть уничтожен любыми путями и любыми средствами вместе со своими семьями и детьми. Только так и никак иначе.