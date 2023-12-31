Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Удар по Белгороду — чётко разработанное преступление. Маньяки не останавливаются. Их останавливают»

«Удар по Белгороду — чётко разработанное преступление. Маньяки не останавливаются. Их останавливают»

Мрази били системой "Ольха" с кассетными боеприпасами и реактивными снарядами чешской РСЗО Vampire. Били специально по местам скопления родителей с детьми.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
От Белгорода до Харькова по ж/дороге 84 км.Ольха ударила.Ударьте по Харькову Искандером и ПАБ-1500.Жалко город Харьков?Или нет Искандера,ПАБ-1500,Нет СУ-24 или Су-34?
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9 час.
VM
Viktor Myskov
Необходимо закрыть представительства бывшей Украины в РФ. Прекратить все поставки через вражескую территорию, нечего им деньги платить. Гондон, это существо мерзопакостное, изловить его и в зону напожизненое. Не понятно, как эта вражеская нечисть свободно приезжает к гниде, пора закрыть и передвижение по земле. Грохнуть трехметрового американского негра в Киеве и поездки прекратятся.
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8 час.
Виктор Фоменко
Всё верно, только этого мало. Били из чешского орудия, а почему до сих пор нет санкций в отношении Чехии и других стран поставляющих оружие укропитекам? Почему до сих пор не разорваны дипломатические отношения со странами, поддерживающими укронацистов? Почему до сих пор не прекращены с ними все торговые отношения? Почему Зеленский и его подельники свободно перемещаются по всему миру? Почему западное оружие не уничтожается ДО того как оно оприбудет на фронт? До тех пор пока мы будем жевать сопли и тихо возмущаться, не применяя против них эффективных мер, они и дальше будут обстреливать наши города и сёла. Кто там говорил, что в случае если они перейдут красную черту мы будем бить по центрам принятия решений? Эти красные линии они давно перешли. Где удары по центрам принятия решений? Где адекватные ответы нашим &quot; западным партнёрам &quot;? В том, что хохлы так ведут себя по отношению к нам, в первую очередь виновны наши руководители, ибо это они позволяют им так себя вести. В этом плане я согласен с руководителями Израиля. Враг есть враг, и он должен быть уничтожен любыми путями и любыми средствами вместе со своими семьями и детьми. Только так и никак иначе.
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7 час.

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