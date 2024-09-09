Ночью в Феодосии сгорело кафе «Жара»

Этой ночью пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание на набережной Феодосии. Фото: пресс-служба МЧС по РКСообщение о пожаре в кафе «Жара» и в прилегающих к нему двух торговых точек поступило в 4 утра.
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