Ночью в Феодосии сгорело кафе «Жара»

Этой ночью пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание на набережной Феодосии. Фото: пресс-служба МЧС по РКСообщение о пожаре в кафе «Жара» и в прилегающих к нему двух торговых точек поступило в 4 утра.