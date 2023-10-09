Отреставрированная 4K-версия мультфильма “Белоснежка и семь гномов” получил...

Отреставрированная 4K-версия мультфильма “Белоснежка и семь гномов” получила дату цифрового релизаПереиздание “Белоснежки” появится на стриминговом сервисе Disney+ по всему миру 16 октября и будет приурочено к 100-летнему юбилею The Walt Disney Company.