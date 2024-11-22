Взрослые шимпанзе использовали игру, чтобы наладить сотрудничество

Особенности приматов активно изучают в современной академической среде. Согласно недавним исследованиям, обезьяны способны произносить слова человеческого языка, звать друг друга по имени и испытывать стресс от ухода за собой.
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