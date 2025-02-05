Спрос на летние туры в Крым вырос вдвое – АТОР

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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