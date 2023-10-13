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Русская весна

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  • Владимир Алтайцев
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Армия России наступает на Купянском фронте, прорывая оборону ВСУ (ВИДЕО)

Армия России наступает на Купянском фронте, прорывая оборону ВСУ (ВИДЕО)

Войска группировок «Запад» при мощнейшей поддержке авиации, артиллерии и ТОС «Солнцепёк» атаковали оборону врага на границе Харьковщины и ЛНР.

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