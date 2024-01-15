Военнослужащим ВДВ, отличившихся в ходе СВО, вручили денежные сертификаты за подбитые танки производства стран НАТО

Сертификаты номиналом 500 тыс. рублей были вручены четырем военнослужащим Воздушно-десантных войск от представителей Уральского бизнес-сообщества, которые занимают активную позицию в оказании гуманитарной помощи и поддержке подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в СВО.