Военнослужащим ВДВ, отличившихся в ходе СВО, вручили денежные сертификаты за подбитые танки производства стран НАТО

Сертификаты номиналом 500 тыс. рублей были вручены четырем военнослужащим Воздушно-десантных войск от представителей Уральского бизнес-сообщества, которые занимают активную позицию в оказании гуманитарной помощи и поддержке подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в СВО.
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