Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

20 подписчиков

Telegram вводит систему платного контента. Это следующий шаг после разблокировки Stars

Telegram вводит систему платного контента. Это следующий шаг после разблокировки Stars

Telegram вводит систему платного контента с разблокировкой за StarsTelegram продолжает развивать свой мессенджер, внедряя новые функции для пользователей и контент-мейкеров: в июне этого года была введена внутренняя платежная валюта Telegram Stars, и теперь её функционал расширяется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх