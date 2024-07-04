Telegram вводит систему платного контента. Это следующий шаг после разблокировки Stars

Telegram вводит систему платного контента с разблокировкой за StarsTelegram продолжает развивать свой мессенджер, внедряя новые функции для пользователей и контент-мейкеров: в июне этого года была введена внутренняя платежная валюта Telegram Stars, и теперь её функционал расширяется.
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