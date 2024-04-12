Обыски в Club 500 и Siberia, принадлежащих блогеру Портнягину, после задержания его жены в Москве Юлия СоколоваВ Москве вспыхнула сенсационная история вокруг бизнес-клуба Club 500, основанного известным предпринимателем Дмитрием Портнягиным, более известным как Трансформатор.