Спрос на отели на Черном море может упасть летом на 50% из-за разлива

Генеральный директор и совладелец гостиничной компании Zont Hotel Group Николай Филатов считает, что спрос на отели в наиболее пострадавших от разлива мазута районах Краснодарского края летом может сократиться вполовину.
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