Над Крымом за полчаса перехватили 4 украинских дрона

Сегодня утром войска киевского режима предприняли попытку атаки территории Крыма. Как сообщает министерство обороны России, за полчаса над полуостровом были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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