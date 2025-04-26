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Над Крымом за полчаса перехватили 4 украинских дрона

Над Крымом за полчаса перехватили 4 украинских дрона

Сегодня утром войска киевского режима предприняли попытку атаки территории Крыма. Как сообщает министерство обороны России, за полчаса над полуостровом были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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