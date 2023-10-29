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ИА Реалист

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Нетаньяху обвинил спецслужбы Израиля в провале сдерживания ХАМАС

Нетаньяху обвинил спецслужбы Израиля в провале сдерживания ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист).Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сначала опубликовал пост с критикой израильской разведслужбы, а потом удалил его после возмущения со стороны некоторых членов военного кабинета, поясняет Times of Israel.

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