Скончался заслуженный артист России, актер пермского Театра-Театра Анатолий Нагогин

Скончался советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России Анатолий Нагогин. Актер пермского академического Театра-Театра ушел из жизни на 82-м году, говорится на официальном сайте театра.
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