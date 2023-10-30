Кугрышев о 1-м месте «Лады»: «Возможно, для кого-то сенсация. Впереди еще много матчей. У нас полный стадион, он дает нам дополнительную энергию»

– Очередной тяжелый матч с «Адмиралом». Во Владивостоке были похожие игры, одинаковые сценарии. Сегодня приходилось очень много терпеть всем – и нам, и «Адмиралу».
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