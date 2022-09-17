Генсек ООН обсудит с Лавровым экспорт удобрений РФ на следующей неделе

Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил РИА Новости, что планирует обсудить "продуктовую сделку" и экспорт продовольствия и удобрений из РФ на рынки мира с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях сессии Генассамблеи организации на будущей неделе.