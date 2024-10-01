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С рынка автокредитов начали уходить некоторые банки

С рынка автокредитов начали уходить некоторые банки

ОКБ: в сегменте автокредитов падает доля малых и средних банков По итогам июля в России больше 44 процентов портфеля автомобильных кредитов пришлось на крупнейшие банковские группы и почти 37 процентов на малые и средние.

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