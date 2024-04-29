Артема Дзюбу раскритиковали в социальных сетях после дерби со "Спартаком"

Футбольный Telegram-канал "Мутко против" раскритиковал российского нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбу после поражения "железнодорожников" от столичного "Спартака" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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