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Артема Дзюбу раскритиковали в социальных сетях после дерби со "Спартаком"

Артема Дзюбу раскритиковали в социальных сетях после дерби со "Спартаком"

Футбольный Telegram-канал "Мутко против" раскритиковал российского нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбу после поражения "железнодорожников" от столичного "Спартака" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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