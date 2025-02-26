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В России хотят внести изменения в семейный кодекс: алименты совершеннолетним детям

В России хотят внести изменения в семейный кодекс: алименты совершеннолетним детям

С инициативой выступила Татьяна Москалькова, занимающая пост уполномоченного по правам человека. Действующее законодательство прекращает выплату алиментов по достижении 18 лет, однако фактическая финансовая самостоятельность не всегда наступает одновременно с совершеннолетием.

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