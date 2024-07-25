Учился отлично, имел губернаторскую стипендию. Что рассказали родные об обвиняемом в подрыве машины офицера Генштаба?

Обвиняемый в подрыве машины в Москве получал губернаторскую стипендию Задержанный в Турции россиянин Евгений Серебряков, которого подозревают в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрея Торгашова в Москве, имел репутацию отличника в школе.