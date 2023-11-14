НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 604 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Во  УШЛЕПКИ  то , еще и  УГРОЖАЮТ ВСЕМ.. А ЧТО , ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ Сеул без  ФАШИЗМНГТОНА ,  да  НИЧЕГО...!!???!!Глава Минобороны ...
  • Владимир Самборский
    А зачем они тогда столько техники нагнали? Помогать палестинцам, что-ли? Для штатов Израиль - "смотрящий" за арабским...Представитель арм...
  • Андрей Сим
    Ну и ладно, ведь за время пока они думают, к России отойдет еще некоторая территория, да и поляжет некоторое количест...Глава офиса Зелен...

Российский истребитель пятого поколения Су-57 приступил к лётным испытаниям с двигателем второго этапа

Российский истребитель пятого поколения Су-57 приступил к лётным испытаниям с двигателем второго этапа

Российский истребитель пятого поколения Су-57 приступил к испытаниям с двигателем второго этапа. Как сообщили в пресс-службе "Ростеха", поставка самолетов с новой силовой установкой планируется в рамках действующего контракта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх