Российский истребитель пятого поколения Су-57 приступил к лётным испытаниям с двигателем второго этапа

Российский истребитель пятого поколения Су-57 приступил к испытаниям с двигателем второго этапа. Как сообщили в пресс-службе "Ростеха", поставка самолетов с новой силовой установкой планируется в рамках действующего контракта.
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