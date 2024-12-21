Самая красивая елка растет в Новоаннинском лесу 🌲Более 450 заявок поступило на конкурс "Ёлочка, живи! – 2024".
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Самая красивая елка растет в Новоаннинском лесу 🌲Более 450 заявок поступило на конкурс "Ёлочка, живи! – 2024".