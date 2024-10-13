Аварийная посадка Ан-3 в Якутии: названа предварительная причина трагедии

Причиной аварийной посадки самолета Ан-3 в Якутии, в результате которой погиб один человек, по предварительным данным, стала потеря тяги двигателя, сообщает 13 октября пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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