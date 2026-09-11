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Чемпионат Испании. «Севилья» против «Валенсии», «Реал» сыграет в субботу, «Барса» и «Сосьедада» Захаряна проведут матчи в воскресенье

11 сентября « Севилья » сыграет против «Валенсии» в стартовом матче 5-го тура чемпионата Испании. 12 сентября « Реал Мадрид » примет « Райо Вальекано ».

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