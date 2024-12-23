Кочетков с ассистентским дублем признан 3-й звездой дня в НХЛ

В НХЛ прошел очередной игровой день, по итогам которого определилась тройка лучших игроков.В НХЛ прошел очередной игровой день, по итогам которого определилась тройка лучших игроков.
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