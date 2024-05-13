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В Саратове 22-летний парень одним ударом убил гостя соседа по общежитию

В Саратове 22-летний парень одним ударом убил гостя соседа по общежитию

В Ленинском районе Саратова возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего жителя общежития на улице Ломоносова, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть .

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