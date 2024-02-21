РЖД протестируют посадку в поезда по QR-коду в 2024 году

Российские железные дороги в 2024 году начнут тестировать посадку в поезда по QR-коду. Эта функция станет доступна для пассажиров «Ласточек» и «Сапсанов», сообщил глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
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