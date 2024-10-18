Качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 9000 смолян

Профильную инфраструктуру Смоленской области модернизируют с привлечением госсредств. О ходе работ сообщил губернатор Василий Анохин В Смоленской области качество коммунальных услуг улучшилось для более 9000 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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