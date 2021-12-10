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Как создавали Soul Serenades

Soul Serenades – проект, который показал Днепру новый формат музыки. Вечеринки с органическими направлениями электронной музыки (multicultural electronica, downtempo, slow house, ketapop) стали новой вехой развития музыкальной культуры Днепра.

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