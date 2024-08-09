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Бартер против санкций. Россия и Китай готовят новую схему

Бартер против санкций. Россия и Китай готовят новую схему

Россия и Китай в контексте продолжающихся проблем с трансграничными платежами готовятся к осуществлению бартерных сделок.

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