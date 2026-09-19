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Ивановские новости

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Шуйский суд обязал включить стаж в Китовской школе для досрочной пенсии педагога

Шуйский суд обязал включить стаж в Китовской школе для досрочной пенсии педагога

Суд обязал Пенсионный фонд включить в льготный стаж педагога работу старшей вожатой и воспитателя, несмотря на отсутствие указания на организационно-правовую форму школы.

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