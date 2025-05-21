Хроника происшествий в Израиле за сегодня

В Израиле за последние сутки произошла серия жестоких нападений с применением холодного оружия, совпавшая с заявлением Нетаниягу о полном военном контроле над сектором Газа и возобновлением ракетных обстрелов южных городов .
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