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Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

Хроника происшествий в Израиле за сегодня

Хроника происшествий в Израиле за сегодня

В Израиле за последние сутки произошла серия жестоких нападений с применением холодного оружия, совпавшая с заявлением Нетаниягу о полном военном контроле над сектором Газа и возобновлением ракетных обстрелов южных городов .

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