Интернет-кабели видят сквозь Землю? Новая технология позволяет оптоволокну рисовать карту недр с фантастической точностью

Представьте себе гигантскую, невидимую паутину, окутывающую нашу планету. Миллиарды километров оптоволоконных кабелей, этих скромных тружеников цифровой эпохи, ежедневно доставляют нам гигабайты информации: от рабочих писем до милых видео с котиками.
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