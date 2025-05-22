Интернет-кабели видят сквозь Землю? Новая технология позволяет оптоволокну рисовать карту недр с фантастической точностью

Представьте себе гигантскую, невидимую паутину, окутывающую нашу планету. Миллиарды километров оптоволоконных кабелей, этих скромных тружеников цифровой эпохи, ежедневно доставляют нам гигабайты информации: от рабочих писем до милых видео с котиками.