Эксперт объяснил, когда бывший работодатель обязан оплатить больничный

Больничный оплатят, только если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней с даты расторжения трудового договора Уволенные работники могут рассчитывать на оплату больничного листа, заявил в интервью РИА Новости Игорь Балынин, доцент финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ.