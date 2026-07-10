Эксперт объяснил, когда бывший работодатель обязан оплатить больничный

Больничный оплатят, только если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней с даты расторжения трудового договора Уволенные работники могут рассчитывать на оплату больничного листа, заявил в интервью РИА Новости Игорь Балынин, доцент финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ.
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