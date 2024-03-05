Три причины, почему гостевой брак больше не устраивает мужчин

Еще совсем недавно мужчины представляли гостевой брак настоящим раем на земле. По крайней мере, так оно выглядело «со стороны самца», в обязанности которого, по их мнению, входило приезжать в чистую квартиру по выходным, подъедать половину холодильника, и вытирать конечности о занавески.