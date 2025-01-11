Байден задумался о помиловании критиковавших Трампа людей

Президент США Джо Байден рассказал, что в настоящее время он раздумывает о помиловании в предварительном порядке ряда людей, ранее выступавших с критикой в отношении избранного американского лидера Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
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