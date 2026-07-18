RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Минздрав: состояние пяти пострадавших при атаке на Котовск оценивают как тяжёлое

Минздрав: состояние пяти пострадавших при атаке на Котовск оценивают как тяжёлое

Состояние пятерых из 22 госпитализированных в результате атаки украинских беспилотников на логистический склад в городе Котовск Тамбовской области в ночь на 18 июля оценивается как тяжёлое, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии