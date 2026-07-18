Минздрав: состояние пяти пострадавших при атаке на Котовск оценивают как тяжёлое

Состояние пятерых из 22 госпитализированных в результате атаки украинских беспилотников на логистический склад в городе Котовск Тамбовской области в ночь на 18 июля оценивается как тяжёлое, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.