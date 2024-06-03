Собянин: Новый корпус больницы святого Владимира планируется открыть в 2025 году

Новый корпус больницы святого Владимира украсят большие атриумы В новом здании детской городской клинической больницы святого Владимира будут построены просторные атриумы, которые станут основным украшением здания и обеспечат светлую и просторную атмосферу, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.