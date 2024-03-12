Идеи для дизайна «Битое стекло» на ногтях (фото)

Подчеркнуть свою индивидуальность можно с помощью красивого и качественного маникюра. Для этого многие представительницы слабого пола применяют различные техники нанесения лака и всевозможные его оттенки.
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