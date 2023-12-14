Avia.pro - Новости Второй День Массовых Протестов в Столице БолгарииВ самом сердце Софии разгорелись масштабные беспорядки.
В Болгарии начался бунт: люди заблокировали самый центральный перекресток столицы. "НАТО вон!"
Комментарии
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лл
лина любимцева
Фактически вся Европа оккупирована США с 1945 года. НАТО только прикрытие оккупации. И какого черта все добровольно лезут в эту оккупационную зону, не понятно. тупые какие-то...
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6 час.
Людмила Байкова Байкова
Можно болгарам поверить, если вся Болгария как один встанет против своих фашиствующих правителей и снесут туда же, куда эти теперешние фашисты снесут памятник советским воинам, освободившим Болгарию от фашистов.
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1 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ОНИ ПРОСТО ССУТ перед США....БОЯТСЯ ПОВТОРЕНИЯ ХИРОСИМЫ ДЛЯ СЕБЯ...Вот НА Россию не оятся ТЯВКАТЬ И УГРОЖАТЬ......Россия не будет бросать бомбы. просто так...ччтоб пугать и угрожать...Да и повязаны они ФАНТИКОМ пропиндосским...
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1 час.
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