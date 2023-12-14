В Болгарии начался бунт: люди заблокировали самый центральный перекресток столицы. "НАТО вон!"

лл лина любимцева Фактически вся Европа оккупирована США с 1945 года. НАТО только прикрытие оккупации. И какого черта все добровольно лезут в эту оккупационную зону, не понятно. тупые какие-то...

Людмила Байкова Байкова Можно болгарам поверить, если вся Болгария как один встанет против своих фашиствующих правителей и снесут туда же, куда эти теперешние фашисты снесут памятник советским воинам, освободившим Болгарию от фашистов.