В Болгарии начался бунт: люди заблокировали самый центральный перекресток столицы. "НАТО вон!"

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Вячеслав Кормилицын
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Комментарии
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лл
лина любимцева
Фактически вся Европа оккупирована США с 1945 года. НАТО только прикрытие оккупации. И какого черта все добровольно лезут в эту оккупационную зону, не понятно. тупые какие-то...
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6 час.
Людмила Байкова Байкова
Можно болгарам поверить, если вся Болгария как один встанет против своих фашиствующих правителей и снесут  туда же, куда эти теперешние фашисты снесут  памятник советским воинам, освободившим Болгарию от фашистов.
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1 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ОНИ ПРОСТО ССУТ перед США....БОЯТСЯ ПОВТОРЕНИЯ ХИРОСИМЫ ДЛЯ СЕБЯ...Вот НА Россию не оятся ТЯВКАТЬ И УГРОЖАТЬ......Россия не будет бросать бомбы. просто так...ччтоб пугать и угрожать...Да и повязаны они ФАНТИКОМ пропиндосским...
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1 час.

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