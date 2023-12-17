«Инвалидные штурмовики»: военные с увечьями в строях ВСУ Ольга ВайленкоРоссийский журналист Ashley Chan сообщает о шокирующих событиях, происходящих в украинской армии в контексте спецоперации России на Донбассе.
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