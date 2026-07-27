Сила в правде
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Сила в правде

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ФАБы впервые добили до Черноморска: порт у Одессы под ударом, Иран грозит ракетами, а Славянск может открыть путь немецким войскам

ФАБы впервые добили до Черноморска: порт у Одессы под ударом, Иран грозит ракетами, а Славянск может открыть путь немецким войскам

Русские ФАБы впервые ударили по порту Черноморск в 18 км от Одессы. Одновременно Тегеран назвал атаку на своё судно в Каспии актом агрессии и напомнил, что вся Украина в зоне поражения баллистических ракет.

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