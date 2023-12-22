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Китай

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Китай продолжит делиться с миром достижениями в области развития -- МИД

Пекин, 21 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в четверг заявил, что Китай продолжит расширять открытость на высоком уровне, улучшать деловую среду, усиливать защиту интеллектуальной собственности, формировать открытую и глобально конкурентоспособную инновационную экосистему и делиться с миром достижениями Китая в области развития.

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