turgeo

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Диканский
    "твороженного"- отмороженного. "Творожного кулича" на русском пишется!Чем удивить родны...
  • zhanna
    Ошибка состоит в том,что Рассия пытается вести диалог с противником как с цивилизованными людьми,не понимая,что ведет...Научимся вести ин...
  • Alex Zim
    О какой информационной  войне можно говорить, если : 1. В западных СМИ категорически не позвояют помещать Российские ...Научимся вести ин...

Зачем рыбаки плюют на червя перед забросом. Ответ кроется в химической реакции. Многим рыболовам будет полезно знать

Зачем рыбаки плюют на червя перед забросом. Ответ кроется в химической реакции. Многим рыболовам будет полезно знать

Приветствую, коллеги. Каждый из вас наверняка замечал, когда рыболов перед забросом, плюёт на червя. Многие рыболовы на это смотрят абсолютно хладнокровно, "ну плюёт, и плюёт", понимая, откуда эта традиция пошла и не предают этому особого значения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх