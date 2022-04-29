Зачем рыбаки плюют на червя перед забросом. Ответ кроется в химической реакции. Многим рыболовам будет полезно знать

Приветствую, коллеги. Каждый из вас наверняка замечал, когда рыболов перед забросом, плюёт на червя. Многие рыболовы на это смотрят абсолютно хладнокровно, "ну плюёт, и плюёт", понимая, откуда эта традиция пошла и не предают этому особого значения.