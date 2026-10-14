Обновленное расписание маршрута Э‑17 начнет действовать с 15 октября. Об этом сообщает ЦРТС. Теперь график следования электробусов №17 будет единым для будних и выходных дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Правда или ложь: ...
- Правда или ложь: ...
- Правда или ложь: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым