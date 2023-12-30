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Билялетдинов после 3:2 с «Салаватом»: «Пытаемся исправить ситуацию. Понимаем, что еще не все получается. Команда работает, хочет выйти из нехарактерного для нас положения, это радует»

– У меня хорошее впечатление от игры, я очень рад за команду. Мы не просто так работаем, а все переживаем, пытаемся исправить ситуацию.

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