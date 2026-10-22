«Жить экономнее»: Силуанов согласился с депутатами из «Новых людей», но тут же оговорился — пояса затягивать не будем, просто расставим приоритеты.
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