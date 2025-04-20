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Беда, откуда не ждали: России навязывают нового врага

Беда, откуда не ждали: России навязывают нового врага

Норвегия пересматривает свою позицию и рассматривает возможность вступить в Европейский Союз. Причины не экономические, а военные: Осло боится, что НАТО больше не поможет.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Что то не припомню , чтобы Норвегия была другом России.
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