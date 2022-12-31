Израильский военный рассказал свою версию удара по авиабазе «Энгельс»

Офицер ВС Израиля Тамар заявил, что «Энгельс» мог атаковать БПЛА США Отставной офицер израильских Вооруженных сил (ЦАХАЛ) Григорий Тамар заявил о том атака на российский аэродром «Энгельс» могла быть выполнена американским ударным беспилотником.