МОЯ СТРАНА

6 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Как раз она достаточно наговорила.МАКСИМ ГАЛКИН* УН...
  • Алексей Казаков
    Ну дристать то они умеют! Вот только дела то не будет- опять перемога выйдет!В Киеве грозятся ...
  • Надежда Новопашина
    Наши - действительно ЛОХИ И ЛУЗЕРЫ! Как хотят, так нас и обманывают! А мы всё - вежливые, всё какие-то законы соблюда...Эрдоган направил ...

Израильский военный рассказал свою версию удара по авиабазе «Энгельс»

Израильский военный рассказал свою версию удара по авиабазе «Энгельс»

Офицер ВС Израиля Тамар заявил, что «Энгельс» мог атаковать БПЛА США Отставной офицер израильских Вооруженных сил (ЦАХАЛ) Григорий Тамар заявил о том атака на российский аэродром «Энгельс» могла быть выполнена американским ударным беспилотником.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх