Офицер ВС Израиля Тамар заявил, что «Энгельс» мог атаковать БПЛА США Отставной офицер израильских Вооруженных сил (ЦАХАЛ) Григорий Тамар заявил о том атака на российский аэродром «Энгельс» могла быть выполнена американским ударным беспилотником.
Офицер ВС Израиля Тамар заявил, что «Энгельс» мог атаковать БПЛА США Отставной офицер израильских Вооруженных сил (ЦАХАЛ) Григорий Тамар заявил о том атака на российский аэродром «Энгельс» могла быть выполнена американским ударным беспилотником.
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