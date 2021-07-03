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Надо воспринимать Украину как серьезную угрозу, — Искандер Хисамов

Надо воспринимать Украину как серьезную угрозу, — Искандер Хисамов

Россия не должна недооценивать угрозу со стороны Украины и перестать выставлять ее в смешном свете. Об этом в рамках юбилейных научных чтений Института стран СНГ заявил главред издания «Украина.

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