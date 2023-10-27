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Экономист Лобода: цена барреля нефти Brent до конца года составит $80-90

Экономист Лобода: цена барреля нефти Brent до конца года составит $80-90

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта в моменте цены на нефть могут преодолеть отметку $100 за баррель эталонной североморской марки Brent, но до конца года будут находиться в диапазоне $80-90.

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